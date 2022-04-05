Зеленский высказался о встрече с Путиным

Зеленский допустил, что встреча с Путиным может не состояться

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, допустив, что она может и не состояться. Его цитирует РБК.

«Но может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть ее», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, добивается ли он встречи с Путиным.

При этом он выступил за продолжение переговоров с российской стороной, несмотря на противоположные позиции по произошедшему в Буче.

3 апреля власти Киева и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в украинской Буче. Минобороны России назвало такие обвинения Украины провокацией и подчеркнуло, что свидетельства о преступлениях появились только на четвертый день после прибытия в город СБУ и журналистов.

Ранее Зеленский неоднократно высказывался о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры глав двух государств вызвался подготовить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.