Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в трех российских регионах

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Рост заболеваемости коронавирусом выявлен в трех регионах России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 5 апреля.

В ведомстве пояснили, что при этом превышение средних показателей заболеваемости наблюдается в 45 российских регионах. В структуре заболеваемости 12,4 процента случаев приходится на Москву (5,1 процента), Санкт-Петербург (5 процентов) и Подмосковье (2,3 процента), уточнили в Роспотребнадзоре.

«Всего же по итогам 13-й недели <...> превышение среднероссийских показателей заболеваемости (87,44 на 100 тысяч населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (45 субъектов федерации)», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля

Главный санитарный врач России Анна Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране остается высоким.

Ранее вирусолог Анатолий Чепурнов заявил о начале волны стелс-омикрона в России на майских праздниках.

Рост заболеваемости COVID-19 из-за стелс-омикрона будет более резким, чем из-за других штаммов коронавируса, предположил специалист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Появилось подтверждение повышения Кадырова до генерал-лейтенанта
Япония решила выделить дополнительные средства на помощь Украине
В Южной Осетии заявили о желании разделить с Россией давление Запада
В России резко выросло число попыток вывезти наличные
В России выявили 13 947 новых случаев коронавируса
Российские военные уничтожили Центр подготовки украинских сил около Очакова
В Сочи нашли два ультрадорогих особняка
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»
Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке ВСУ для западных СМИ
Росгвардейцы задержали корректировщика огня ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.