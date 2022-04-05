Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в трех российских регионах

Рост заболеваемости коронавирусом выявлен в трех регионах России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник, 5 апреля.

В ведомстве пояснили, что при этом превышение средних показателей заболеваемости наблюдается в 45 российских регионах. В структуре заболеваемости 12,4 процента случаев приходится на Москву (5,1 процента), Санкт-Петербург (5 процентов) и Подмосковье (2,3 процента), уточнили в Роспотребнадзоре.

«Всего же по итогам 13-й недели <...> превышение среднероссийских показателей заболеваемости (87,44 на 100 тысяч населения) зарегистрировано более чем в половине российских регионов (45 субъектов федерации)», — говорится в сообщении.

Главный санитарный врач России Анна Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране остается высоким.

Ранее вирусолог Анатолий Чепурнов заявил о начале волны стелс-омикрона в России на майских праздниках.

Рост заболеваемости COVID-19 из-за стелс-омикрона будет более резким, чем из-за других штаммов коронавируса, предположил специалист.