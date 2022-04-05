В Минэнерго допустили расчет за электроэнергию в рублях
Минэнерго России не исключает перевод экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, сказал замминистра энергетики Павел Сниккарс, передает РИА Новости.
Однако он добавил, что окончательное решение будет за экспортером — компанией «Интер РАО». «Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать», — заявил замминистра.
Россия может начать продавать за рубли не только газ, но и другие товары, например, уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения, допустил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Позже председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин предупредил российские власти о последствиях торговли за рубли.
Он считает, что такое решение может выбросить Россию с международных рынков. По мнению Лисина, власти сегодня принимают многие решения слишком поспешно, не анализируя их последствия в полной мере. В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.