В Минэнерго допустили расчет за электроэнергию в рублях

Минэнерго России допустило экспорт электроэнергии за рубли

Минэнерго России не исключает перевод экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, сказал замминистра энергетики Павел Сниккарс, передает РИА Новости.

Однако он добавил, что окончательное решение будет за экспортером — компанией «Интер РАО». «Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать», — заявил замминистра.

Россия может начать продавать за рубли не только газ, но и другие товары, например, уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения, допустил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Позже председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин предупредил российские власти о последствиях торговли за рубли.

Он считает, что такое решение может выбросить Россию с международных рынков. По мнению Лисина, власти сегодня принимают многие решения слишком поспешно, не анализируя их последствия в полной мере. В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.