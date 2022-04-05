Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Минэнерго допустили расчет за электроэнергию в рублях

Минэнерго России допустило экспорт электроэнергии за рубли

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минэнерго России не исключает перевод экспорта электроэнергии на рублевые расчеты, сказал замминистра энергетики Павел Сниккарс, передает РИА Новости.

Однако он добавил, что окончательное решение будет за экспортером — компанией «Интер РАО». «Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать», — заявил замминистра.

Россия может начать продавать за рубли не только газ, но и другие товары, например, уголь, лес, нефть, металлы, зерно, масло, удобрения, допустил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Позже председатель совета директоров и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин предупредил российские власти о последствиях торговли за рубли.

Он считает, что такое решение может выбросить Россию с международных рынков. По мнению Лисина, власти сегодня принимают многие решения слишком поспешно, не анализируя их последствия в полной мере. В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Евросоюз откажется от российского угля и закроет границы для перевозчиков
Danone задумался об уходе из России
Навальный подал жалобу на приговор за мошенничество и неуважение к суду
Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина парламенту
Кремль назвал «трагическим шоу» обвинения в адрес России по ситуации в Буче
Массовая драка приезжих в Москве попала на видео
Кремль назвал условие встречи Путина и Зеленского
Кремль высказался о ситуации в Буче
В Минэнерго допустили расчет за электроэнергию в рублях
В Крыму оценили стоимость подлежащего конфискации имущества украинцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.