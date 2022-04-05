Доктор Мясников развеял популярный миф о сахаре

Врач Мясников опроверг миф о том, что коричневый сахар полезнее белого

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф, связанный с сахаром. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор опроверг утверждение о том, что коричневый сахар, который получают из сахарного тростника, полезнее белого. По его словам, эти два вида сахара одинаковы по калорийности. «На самом деле хрен редьки не слаще. Все равно белая смерть, хоть и коричневая», — отметил Мясников.

Специалист посоветовал ограничить употребление сахара или же совсем отказаться от этого продукта. При этом доктор подчеркнул, что сахар часто скрывается и в несладких продуктах. «Сахар есть везде. Он есть в молоке, в колбасе, в хлебе», — уточнил врач.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» рассказал о неожиданных свойствах кофе. Доктор заявил, что этот напиток снижает риск развития цирроза и рака печени и предотвращает развитие инфаркта. Также он порекомендовал пить кофе гипертоникам.