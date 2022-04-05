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Раскрыта польза отказа от соли для людей с сердечной недостаточностью

Ученые Канады раскрыли пользу отказа от соли для смягчения симптомов болезни сердца

Фото: digifoodstock.com / CTK / Globallookpress.com

Ученые Альбертского университета в Канаде раскрыли, что отказ от употребления соли полезен для смягчения таких симптомов, как отек, усталость и кашель, а также улучшению качества жизни у людей, страдавших от болезней сердца. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

Специалисты провели крупнейшее рандомизированное клиническое исследование, которое посвящено снижению употребления натрия и риска сердечной недостаточности. В нем приняли участие 806 пациентов из Канады, США, Колумбии, Чили, Мексики и Новой Зеландии. Все добровольцы страдали от сердечной недостаточности, при которой сердце становится слишком слабым, чтобы перекачивать кровь. Половина из них получили пищевые рекомендации по уменьшению употребления соли с пищей.

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Целевое потребление натрия составляло 1500 миллиграммов (мг) в день, что эквивалентно примерно двум третям чайной ложки соли, и является уровнем, рекомендованным Министерством здравоохранения Канады для большинства жителей страны, независимо от того, есть у них сердечная недостаточность или нет. До исследования пациенты потребляли в среднем 2217 мг в день или чуть менее одной чайной ложки. После одного года обучения контрольная группа участников потребляла в среднем 2072 мг натрия в день, в то время как те, кто получал рекомендации по питанию, потребляли 1658 мг в день, что меньше четверти чайной ложки.

Исследователи сравнили показатели общей смертности, госпитализаций из-за сердечно-сосудистых заболеваний и посещений отделений неотложной помощи в двух группах. Хотя они не обнаружили статистически значимой разницы в исходах болезни между двумя группами, сокращение употребления соли привело к устойчивому улучшению качества жизни.

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Александр Еникеев
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