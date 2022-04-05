Минфин США обсудил с ФРГ санкции против России

Замглавы Минфина США Адейемо обсудил с ведомствами ФРГ попытки России обойти санкции

Замглавы Минфина США Адевале Адейемо обсудил с должностными лицами ФРГ координацию санкций против России, в том числе противодействие попыткам обойти рестрикции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

Адейемо посетил Берлин, завершая поездку в Европу, нацеленную на «координацию экономического давления на Россию» в связи с ее операцией на Украине.

Замминистра обсудил с представителями ряда профильных немецких ведомств дальнейшую координацию по санкциям, включая «контроль над их исполнением и противодействие попыткам их обойти, в том числе касающимся применения криптовалюты». Он также провел аналогичные консультации в Лондоне, Брюсселе и Париже.

Ранее председатель Еврогруппы Паскаль Донохью сообщил, что Министры экономики и финансов стран Евросоюза (ЕС) на плановом заседании Совета ЕС в Люксембурге во вторник, 5 апреля, обсудят новые санкции против РФ из-за сообщений о ситуации в Буче. Кроме того, о новых антироссийских санкциях на этой неделе намерены объявить и Соединенные Штаты.