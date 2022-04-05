Женщина нашла письма вековой давности и узнала неприятную семейную тайну

Американка Челси Браун узнала неприятную семейную тайную из писем 1900-х годов

Дочь генеалога из Нью-Йорка нашла письма вековой давности, благодаря им узнала неприятную тайну одной семьи и решила ее не раскрывать. Об этом сообщает The Sun.

28-летняя Челси Браун увлекается поиском семейных реликвий: дневников, писем и памятных вещей. В подавляющем большинстве случаев она старается возвращать находки наследникам их прежних владельцев, но иногда решает оставить их себе, чтобы никого не травмировать. Так случилось с попавшими в ее руки письмами, которые датируются периодом с 1908 по 1911 год.

Переписка разоблачала тайные отношения между невестой и лучшим другом ее жениха. Женщина стала изменять своему возлюбленному еще до свадьбы и продолжала не менее года после того, как они поженились. Американка нашла информацию об их живущих потомках, но засомневалась, стоит ли их огорчать и раскрывать им столь неприятный секрет.

Браун считает, что ее миссия — возвращать семьям артефакты, которые помогут узнать что-то новое о родственниках, восстановить детали прошлого. При этом ей важно, чтобы эта информация не причиняла получателям боль. «Просто есть предметы, которые, я считаю, не должны были быть найдены и увидены семьей, а я просто случайно наткнулся на них», — сказала она.

Пользователи сети высказали свое мнение и предложили Браун несколько вариантов решения проблемы. Одни посчитали, что письма можно отдать потомкам, но с предупреждением, что в них содержится нечто не совсем приятное. Другие, напротив, были категорически против того, чтобы раскрывать тайну наследникам, поскольку предполагали, что она не принесет ничего, кроме разочарования.

Ранее сообщалось, что девушка узнала тайну о своих настоящих родителях и старшей сестре в 16 лет. Выяснилось, что ее старшая сестра на самом деле была ее матерью.