На Android-смартфонах появятся самоудаляющиеся приложения

В новых версиях Android появится функция самоудаления приложений

В новых версиях Android появится функция автоматического удаления приложений при их неиспользовании. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты обратили внимание на обновление Google Play Protect — пакета сервисов для защиты Android-смартфонов. В случае, если владелец девайса установил приложение, но со временем перестал им пользоваться, то оно будет удалено. Таким образом инженеры Google намерены повысить безопасность смартфонов.

Специалисты объяснили, что многие приложения при установке получают повышенные права — на доступ к накопителю, камере и микрофону устройства. Со временем пользователь может забыть о высоких привилегиях конкретных программ, что может упростить процедуру слежки за его девайсом. Журналисты издания сослались на данные Statista, согласно которым 25 процентов приложений используются лишь один раз, а затем потребитель забывает о них.

Авторы констатировали, что есть некоторые приложения, которые являются важными, но используются редко. В этом случае разработчики ПО могут указать в настройках, чтобы новые правила Google Play Protect не распространялись на их продукт.

В заметке говорится, что похожая опция присутствовала в ранних версиях ОС от Google. В этой связи специалисты заявили, что новые возможности Google Play Protect появятся в Android 11 и более новых версиях операционной системы.

В конце марта инсайдеры выяснили, что в Android будет добавлена функция определения Bluetooth-трекеров для защиты от слежки пользователей. Таким образом, разработчики ПО намерены защитить владельцев устройств от слежки со стороны посторонних лиц.