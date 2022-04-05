Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На Android-смартфонах появятся самоудаляющиеся приложения

В новых версиях Android появится функция самоудаления приложений

Фото: Pixabay

В новых версиях Android появится функция автоматического удаления приложений при их неиспользовании. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты обратили внимание на обновление Google Play Protect — пакета сервисов для защиты Android-смартфонов. В случае, если владелец девайса установил приложение, но со временем перестал им пользоваться, то оно будет удалено. Таким образом инженеры Google намерены повысить безопасность смартфонов.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января

Специалисты объяснили, что многие приложения при установке получают повышенные права — на доступ к накопителю, камере и микрофону устройства. Со временем пользователь может забыть о высоких привилегиях конкретных программ, что может упростить процедуру слежки за его девайсом. Журналисты издания сослались на данные Statista, согласно которым 25 процентов приложений используются лишь один раз, а затем потребитель забывает о них.

Авторы констатировали, что есть некоторые приложения, которые являются важными, но используются редко. В этом случае разработчики ПО могут указать в настройках, чтобы новые правила Google Play Protect не распространялись на их продукт.

В заметке говорится, что похожая опция присутствовала в ранних версиях ОС от Google. В этой связи специалисты заявили, что новые возможности Google Play Protect появятся в Android 11 и более новых версиях операционной системы.

В конце марта инсайдеры выяснили, что в Android будет добавлена функция определения Bluetooth-трекеров для защиты от слежки пользователей. Таким образом, разработчики ПО намерены защитить владельцев устройств от слежки со стороны посторонних лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
Москвич заявил на сына в полицию из-за квартиры
Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах
России предсказали становление «полюсом силы»
В крупнейшем онлайн-магазине наркотиков прокомментировали информацию о закрытии
Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и продала его за сотни долларов
Обнаружена самая молодая экзопланета
Российских полицейских арестовали за взятку в 1,4 миллиона рублей
Россиянам назвали виды деятельности с наибольшей выплатой чаевых
Китай призвал США, НАТО и ЕС к диалогу с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.