Сестра Ким Чен Ына пригрозила ядерным оружием Южной Корее

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон пригрозила ядерным оружием Южной Корее

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее применить ядерное оружие в случае, если Сеул «пойдет на военную конфронтацию». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — приводит агентство слова Ким Е Чжон. Она добавила, что со стороны министра обороны Южной Кореи было «очень большой ошибкой» говорить о превентивном ударе против КНДР.

Также Ким Е Чжон заверила, что Пхеньян выступает против войны с Южной Кореей и не считает ее главным врагом. «Если южнокорейская армия не предпримет никаких военных действий против нашего государства, она не будет рассматриваться как цель нашего нападения», — подчеркнула она.

Ранее Ким Е Чжон потребовала от правительства Южной Кореи проявлять уважение к северному соседу и «вести себя справедливо». По ее словам, в таком случае две страны могут вести беспрепятственное общение. При этом Пхеньян положительно воспринял предложение Сеула официально провозгласить окончание войны. Он также готов восстановить межкорейский офис связи и организовать саммит лидеров стран.