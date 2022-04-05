Блогерша примерила модный топ из интернет-магазина и рассмешила подписчиков

Блогерша примерила модный топ с разрезами из известного ретейлера и рассмешила подписчиков

Блогерша заказала модный топ с разрезами в интернет-магазине PrettyLittleThing и рассмешила подписчиков во время примерки. На соответствующий TikTok-ролик обратила внимание редакция The Sun.

23-летняя поклонница онлайн-шопинга Эмбер Джейд с никнеймом amberjadee99 совершила покупку в известном онлайн-ретейлере: она приобрела трендовый комплект, состоящий из легинсов и кроп-топа с разрезами по бокам.

Юзерша призналась, что с нетерпением ждала посылку. Примерив обновку, она удивилась, насколько вещи не соответствовали ее ожиданиям и фотографиям на сайте. По словам героини материала, легинсы сели удачно по ее фигуре, однако разрезы топа «выдавили» грудь наружу по бокам. «Теперь это моя любимая вещь», — с сарказмом отметила автор публикации.

Ролик стал вирусным и набрал более 17 000 лайков. «Это самая интересная вещь, которую я когда-либо видела», «Пройдет время, и это станет трендом», «О боже, что они с тобой сделали», — высказались комментаторы.

Ранее в апреле блогерша Дженнифер Уорнс показала необычный лайфхак для женщин, который позволит носить одежду с глубокими вырезами без бюстгальтера. Для того, чтобы добиться желаемого эффекта, женщина предлагает использовать специальную тейп-ленту, которая легко приклеивается на кожу и не видна под одеждой. По ее словам, данный способ помогает визуально уменьшить и подтянуть грудь за считанные секунды без пластических операций и корректирующего белья.