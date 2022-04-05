Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский выступит перед Совбезом ООН 5 апреля

Президент Украины Зеленский заявил, что выступит перед Совбезом ООН 5 апреля

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит перед Советом Безопасности (СБ) ООН 5 апреля. Соответствующее видеообращение опубликовано офисом украинского лидера.

«Продолжаю выступать перед парламентами всего мира. <...> Выступлю обращением к парламенту Испании, а также в Совете Безопасности ООН», — сказал украинский лидер.

По словам представителя Великобритании Мунго Вудифилд, председательствующей в апреле в Совете Безопасности, выступление Зеленского намечено на 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск).

Ранее сообщалось, что во время интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины обратился к властям США с просьбой предоставить Киеву тяжелое вооружение. При этом он заявил, что считает ошибкой отказ республике в членстве в НАТО. «Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Вы не можете нам дать F-18 или F-19 или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты», — заявил Зеленский.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ГД предложили отнести исполнение санкций против России к тяжким преступлениям
Россияне попытались незаконно вывезти из страны более 100 миллионов рублей
Xiaomi прокомментировала скандал с замедлением смартфонов
Пара захотела превратить хижину в роскошный дворец и разозлила британцев
Ребенок пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Зампостпреда России оценил возможность применения ядерного оружия на Украине
Зеленский выступит перед Совбезом ООН 5 апреля
Блогершу высмеяли в сети за «лошадиную» улыбку из-за новых виниров
В России высказались о будущем моратория на развертывание ракет
Президент Южной Осетии допустил проведение двух референдумов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.