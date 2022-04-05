Зеленский выступит перед Совбезом ООН 5 апреля

Президент Украины Зеленский заявил, что выступит перед Совбезом ООН 5 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступит перед Советом Безопасности (СБ) ООН 5 апреля. Соответствующее видеообращение опубликовано офисом украинского лидера.

«Продолжаю выступать перед парламентами всего мира. <...> Выступлю обращением к парламенту Испании, а также в Совете Безопасности ООН», — сказал украинский лидер.

По словам представителя Великобритании Мунго Вудифилд, председательствующей в апреле в Совете Безопасности, выступление Зеленского намечено на 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск).

Ранее сообщалось, что во время интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины обратился к властям США с просьбой предоставить Киеву тяжелое вооружение. При этом он заявил, что считает ошибкой отказ республике в членстве в НАТО. «Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты. Вы не можете нам дать F-18 или F-19 или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты», — заявил Зеленский.