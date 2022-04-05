В Сочи нашли два ультрадорогих особняка

Более 600 особняков стоимостью от 100 миллиона рублей вывели в продажу в Сочи

Спрос на элитные особняки в Сочи растет на протяжении пяти месяцев подряд, а самым распространенным атрибутом премиального дома в городе стал бассейн, следует из материалов агентства недвижимости Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру». Риелторы нашли на курорте два ультрадорогих особняка.

По данным специалистов, два самых дорогих частных дома в Сочи стоят 2,1 миллиарда и 2 миллиарда рублей. Площадь первого лота — более 1,6 тысячи квадратных метров, он построен на участке в 14 соток в Хостинском районе. Этот объект продается с февраля 2020 года. Дом за 2 миллиарда в свою очередь был выведен на рынок недавно. Его площадь — 500 метров, размер участка — 1,2 гектара.

Всего в Сочи продается 691 особняк стоимостью более 100 миллионов рублей. В 72 процентах таких домов есть свой бассейн. Также распространенным атрибутом жилья для богатых стала баня — она есть в 50 процентах особняков.

Ранее стало известно, что с марта 2021 года квадратный метр новостроек на курортах Краснодарского края подорожал на 73 процента, вторичное жилье прибавило в цене 59 процентов. В Сочи строящееся жилье за год прибавило в цене 99 процентов, в Геленджике — 88 процентов, в Туапсе и Новороссийске — 72 и 70 процентов соответственно. «Квадрат» в Анапе подорожал на 52 процента. Средняя стоимость новой квартиры (по всем городам) выросла на 49 процентов, до 9 миллионов рублей.