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Названы способы перестать беспокоиться насчет партнера в отношениях

Психолог Шелли Зоммерфельдт советует забыть о беспокойстве и мнительности в отношениях

Фото: NeONBRAND / Unsplash

Доктор психологических наук и коуч, специализирующийся на отношениях, Шелли Зоммерфельдт дала советы, как избавиться от тревожности и беспокойства в отношениях на ранней стадии. Способы избавления от излишнего беспокойства она назвала в интервью для издания Women's Health.

Зоммерфельдт убеждена, что испытывать неуверенность в отношениях — это нормально, пока тревожность не накрывает людей с головой, мешая полноценному общению с партнером. Клинический психолог советует не ждать переломного момента и действовать на опережение.

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По мнению психолога, чтобы избавиться от навязчивых тяжелых мыслей и забыть о мнительности, необходимов первую очередь перестать прокручивать в голове наихудший сценарий развития событий. Например, не нужно постоянно задаваться вопросом, любит ли вас партнер или нет, иначе тревожность и напряженность в отношениях лишь возрастет. Перестать сомневаться в партнере и начать ему доверять — еще один способ меньше беспокоиться.

Психолог также напоминает о недопустимости проведения проверок для избранника. Ведь это лишь подорвет доверие и сведет все старания партнеров на нет.

Следующий шаг, который поможет наладить общение и убрать тревожность — открыться партнеру. Главное: не скрывать, если что-то не нравится или доставляет дискомфорт, а также не делать поспешных выводов.

Перестать переживать из-за пустяков, не проецировать неуверенность на партнера и не растворятся в отношениях, позабыв о собственных желаниях — это, по словам эксперта, ключевые навыки, которые помогут наладить отношения.

Ранее семейный терапевт предупредил влюбленных о вреде излишнего изучения соцсетей и чрезмерного контроля. Это может привести к разочарованию и прекращению отношений.

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Юлия Кальницкая
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