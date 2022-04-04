Психолог предупредила влюбленных о вреде внимательного изучения чужих соцсетей

Семейный терапевт Лиза рассказала, что изучение чужих соцсетей грозит иллюзией контроля

Семейный терапевт и работающий с психологическими травмами психолог по имени Лиза предупредила в своем TikTok-аккаунте, какой вред может нанести чересчур внимательное изучение соцсетей понравившегося человека.

По мнению Лизы, которая ведет свой аккаунт, не раскрывая фамилии, таким образом у влюбленного создастся ложная иллюзия контроля над избранником и вовлеченности в чужую жизнь. «На начальных стадиях, следя за его сторис и проникая в его мир, вы можете наткнуться на триггер или разочарование», — рассказала она. Психолог предупреждает: если вы увидите объект интереса с другим человеком, это грозит развитием преждевременной ревности.

Вместо этого Лиза советует сконцентрироваться на собственной жизни: общаться с друзьями и родственниками и пытаться наладить настоящий, а не мнимый контакт с понравившимся человеком.

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