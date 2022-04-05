Cumhuriyet: спецоперация России на Украине является прорывом осады США посредством НАТО

В Турции раскрыли связанную с США цель спецоперации России на Украине. Соответствующий материал опубликовало турецкое издание Cumhuriyet, передает РИА Новости.

В тексте отмечается, что спецоперация является прорывом осады России, организованной с запада и юга США посредством НАТО.

Речь идет о линии, которая начинается с Балтийского региона, спускается из Восточной Европы в Западное Причерноморье, а оттуда протягивается вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ и при формировании определенных условий достигнет Казахстана и Центральной Азии. Издание призвало рассматривать специальную операцию РФ с учетом американской (натовской) стратегии окружения. В противном случае есть шанс оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной «антивоенщины», говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Турция может позволить себе не идти на поводу у США, которые проводят собственную политику и пытаются всячески заставить другие государства ее поддерживать. По его словам, другие страны НАТО не имеют такой «роскоши».

1 апреля в Турции снова подтвердили отказ от санкций против России. По словам представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына, Турция не будет подключаться к санкциям против России, Анкара уже заявила сою позицию с использованием Конвенции Монтре.