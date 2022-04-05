Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции раскрыли связанную с США цель спецоперации России

Cumhuriyet: спецоперация России на Украине является прорывом осады США посредством НАТО

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Турции раскрыли связанную с США цель спецоперации России на Украине. Соответствующий материал опубликовало турецкое издание Cumhuriyet, передает РИА Новости.

В тексте отмечается, что спецоперация является прорывом осады России, организованной с запада и юга США посредством НАТО.

Речь идет о линии, которая начинается с Балтийского региона, спускается из Восточной Европы в Западное Причерноморье, а оттуда протягивается вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ и при формировании определенных условий достигнет Казахстана и Центральной Азии. Издание призвало рассматривать специальную операцию РФ с учетом американской (натовской) стратегии окружения. В противном случае есть шанс оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной «антивоенщины», говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Турция может позволить себе не идти на поводу у США, которые проводят собственную политику и пытаются всячески заставить другие государства ее поддерживать. По его словам, другие страны НАТО не имеют такой «роскоши».

1 апреля в Турции снова подтвердили отказ от санкций против России. По словам представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына, Турция не будет подключаться к санкциям против России, Анкара уже заявила сою позицию с использованием Конвенции Монтре.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ГД предложили отнести исполнение санкций против России к тяжким преступлениям
Врач назвал способ снизить давление без таблеток
Посол России призвал США уделять внимание фактам
В Турции раскрыли связанную с США цель спецоперации России
Глава Южной Осетии оценил возможность вхождения республики в состав России
Девушка раскрыла секрет другу и разрушила его отношения с возлюбленной
Спрогнозирован глобальный продовольственный кризис из-за санкций
Россия призвала США прекратить накачивать Украину летальным оружием
Немецких автопроизводителей призвали готовиться к худшему
Раскрыто происхождение названия станции МЦД «Марк» в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.