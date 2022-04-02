Песков рассказал о не имеющейся у других стран НАТО «роскоши» Турции

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Турция суверенна и не идет на поводу у США

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире канала «Беларусь 1» заявил, что Турция может позволить себе не идти на поводу у США, которые проводят собственную политику и пытаются всячески заставить другие государства ее поддерживать. По его словам, другие страны НАТО не имеют такой «роскоши», сообщает ТАСС.

«Турция, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но несмотря на это, особенно при президенте Эрдогане, Турция стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств-членов НАТО. Эта страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов», — рассказал он.

Песков также пояснил, что Турция достаточно независима от Вашингтона, что отказывает альянсу, главным лицом которого являются Штаты, в требовании поддержать антироссийскую политику, и не собирается вводить санкции против Москвы, тем самым «сжигая с ней все мосты».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю. Глава оборонного ведомства сообщил, что лично координирует вопросы поставок гуманитарной помощи и эвакуации гражданских по морю с представителями России и Украины, и призвал к прекращению боевых действий.