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Турция выделит суда для эвакуации из Мариуполя по морю

Министр обороны Турции Акар заявил о готовности выделить суда для эвакуации из Мариуполя

Фото: Arif Akdogan / Turkish Defense Ministry / AP

Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю, заявил министр обороны республики Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

Глава оборонного ведомства заявил, что лично координирует вопросы поставок гуманитарной помощи и эвакуации гражданских по морю с представителями России и Украины, и призвал к прекращению боевых действий. «Мы также вносим посильный вклад в процесс эвакуации людей из зон активных боевых действий. Для предотвращения дальнейшего кровопролития и восстановления стабильности важно немедленно объявить о прекращении огня», — пояснил министр о готовности к помощи.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва не «столкнутся лбами» на Украине, если Турция станет гарантом безопасности Киева, и назвал эти предположения беспочвенными.

По его словам, Анкара не станет участвовать в боевых действиях и отправлять на территорию Украины своих военных, ведь в случае подписания соглашений по безопасности Россия станет одним из таких гарантов.

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Дмитрий Сотак
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