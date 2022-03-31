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Турция прокомментировала возможный конфликт с Россией из-за Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Турция и Россия не «столкнутся лбами» на Украине
Мевлют Чавушогл

Мевлют Чавушогл. Фото: Li Zhenbei / Global Look Press

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможный конфликт с Россией из-за Украины, пишет РИА Новости.

Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва не «столкнутся лбами» на Украине, если Турция станет гарантом безопасности Киева, и назвал эти предположения беспочвенными. По его словам, страна не станет участвовать в боевых действиях и отправлять на территорию Украины военных. К тому же, в случае подписания соглашений по безопасности, Россия станет одним из таких гарантов, объяснил глава МИД. «Есть определенная пятерка стран, которых Киев хочет видеть своими гарантами. Какие страны есть в этой пятерке? США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. То есть в случае достижения такого соглашения Россия также станет одним из гарантов», — подчеркнул он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара готова выступить в качестве гаранта безопасности для Украины после детальной проработки такого решения. «Мы готовы к этому в принципе, но, конечно, детали этого необходимо проработать», — заявил он.

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Марина Совина
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