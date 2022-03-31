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Турция заявила о готовности выступить гарантом безопасности для Украины

Президент Турции Эрдоган заявил о готовности Анкары быть гарантом безопасности для Украины

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Анкара готова выступить в качестве гаранта безопасности для Украины после детальной проработки такого решения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

«Мы можем быть выступить одной из стран-гарантов, обеспечивающих безопасность Украины. Мы готовы к этому в принципе, но, конечно, детали этого необходимо проработать», — заявил он.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о готовности рассмотреть запрос о предоставлении гарантий безопасности Украине. «Если такой запрос поступит, то страны-члены ЕС рассмотрят его», — уточнил он.

31 марта Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на этой неделе, чтобы обсудить возможную организацию их встречи.

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Дмитрий Сотак
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