Twitter перестанет рекомендовать пользователям аккаунты российских властей

Reuters: Twitter будет удалять видеозаписи и фотографии с военнопленными от властей стран

В компании Twitter сообщили, что начнут добиваться удаления видеозаписей и фотографий, на которых есть военнопленные, в том случае, если аккаунты так или иначе связаны с властями государств. Кроме того, соцсеть перестанет рекомендовать пользователям аккаунты властей стран, якобы ограничивающих доступ к «открытому интернету», сообщает Reuters. В первую очередь данные меры затронут правительство России — будет проведена чистка более 300 аккаунтов.

Отмечается, что контент не будет удаляться в тех случаях, когда он представляет значительный общественный интерес, например, если представляет доказательства каких-либо событий. По данным агентства, в последнее время контентом, на котором присутствуют военнопленные, часто делось в соцсети украинское правительство.

Ранее министерство иностранных дел (МИД) России обвинило платформу Twitter в цензуре. В дипломатическом ведомстве указали на то, что компания скрыла за уведомлением о «нарушении правил платформы» публикацию на официальном аккаунте МИД России на английском языке, где были размещены основные тезисы заявления Минобороны России о провокации в украинском населенном пункте Буча.