В Калининграде проведут учения с ракетами С-400

В пресс-службе Балтийского флота анонсировали проведение учений с ракетами С-400

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1» в рамках учения отразят ракетные удары по военным и гражданским объектам в Калининградской области. Об этом рассказали в пресс-службе Балтийского флота, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что расчеты ЗРС отработают действия по выполнению задач после соответствующего сигнала о нахождении в воздухе самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет условного противника.

По данным пресс-службы флота, после получения сигналов военные выполнят нормативы по развертыванию ЗРС С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

Ранее зенитчики Центрального военного округа (ЦВО) применили зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на учениях в Астраханской области. Военные выполнили ночные боевые пуски зенитных ракет. Отмечается, что расчеты С-400 в ночных условиях поразили мишени, которые имитировали крылатые и баллистические ракеты.