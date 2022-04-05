Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Калининграде проведут учения с ракетами С-400

В пресс-службе Балтийского флота анонсировали проведение учений с ракетами С-400

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С-1» в рамках учения отразят ракетные удары по военным и гражданским объектам в Калининградской области. Об этом рассказали в пресс-службе Балтийского флота, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что расчеты ЗРС отработают действия по выполнению задач после соответствующего сигнала о нахождении в воздухе самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет условного противника.

По данным пресс-службы флота, после получения сигналов военные выполнят нормативы по развертыванию ЗРС С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей.

Ранее зенитчики Центрального военного округа (ЦВО) применили зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на учениях в Астраханской области. Военные выполнили ночные боевые пуски зенитных ракет. Отмечается, что расчеты С-400 в ночных условиях поразили мишени, которые имитировали крылатые и баллистические ракеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Евросоюз откажется от российского угля и закроет границы для перевозчиков
Правозащитники обвинили Запад в нарушении прав россиян за рубежом
«Стражи галактики – 3» побили мировой рекорд по количеству косметики на съемках
Раскрыта оптимальная стоимость проживания в отелях Сочи на майские праздники
Против России собрались ввести санкции на миллиарды евро
Фондовому рынку США предсказали спад
В Госдуме оценили вероятность блокировки «Википедии»
Назван доступный всем способ снизить давление без лекарств
Российский суд впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту
Массовая драка мигрантов в «Сердце столицы» попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.