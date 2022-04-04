Зенитчики ЦВО выполнили ночные пуски ракет С-400 на учениях

Зенитчики ЦВО выполнили ночные пуски ракет комплекса С-400 «Триумф» на учениях

Зенитчики Центрального военного округа (ЦВО) применили зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на учениях в Астраханской области. Военные выполнили ночные боевые пуски зенитных ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

В сообщении отметили, что расчеты С-400 в ночных условиях поразили мишени, которые имитировали крылатые и баллистические ракеты. Мишени двигались со скоростью свыше тысячи километров в час на высотах от 15 до 30 километров.

Также зенитчики отработали заряжание пусковых установок системы и совершили марш с отражением нападения диверсионной группы условного противника.

В учениях сил противовоздушной обороны ЦВО задействовали около 200 единиц вооружения и военной техники, а также порядка тысячи военнослужащих.

В марте бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал российский С-400 самым смертоносным зенитным ракетным комплексом в мире.

В январе стало известно, что дивизион С-400 заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного региона России.

В декабре 2021 года глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир предположил, что система ПВО Siper превзойдет С-400.