Новый дивизион С-400 прикроет Москву

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» Дмитровского зенитного ракетного полка заступили на боевое дежурство. Новые системы прикроют центральный промышленный район России. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, передает РИА Новости.

«В пятницу, 28 января, боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России», — отметили в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что ЗРС С-400 успешно провели боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. После этого системы «Триумф» прибыли к месту постоянной дислокации.

Ранее эксперт в области аэрокосмических систем Дуглас Барри сообщил изданию Defense News, что С-400 нельзя переоценивать. Он отметил, что дальность поражения ЗРС зависит от варианта используемой ракеты.

В декабре в США назвали главные задачи истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. В публикации предположили, что задачей самолета может стать поражение ЗРС С-400 «Триумф» в Крыму.