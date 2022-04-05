Киев уличили в переориентировании ЮНЕСКО на обслуживание собственных интересов

Постпред России при ЮНЕСКО заявил, что Киев пытается переориентировать организацию

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Александр Кузнецов уличил власти Украины в том, что они предпринимают попытки добиться от организации смены своего курса и работы в интересах Киева, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«В настоящее время мы становимся свидетелями непрекращающихся попыток Киева и тех, кто ему покровительствует, переориентировать ЮНЕСКО на обслуживание собственных интересов, заблокировать ее уставную, созидательную деятельность и полностью "обнулить" конструктивный вклад в общее дело государств-членов Организации», — заявил дипломат.

Он также добавил, что если не пресечь подобные попытки сегодня, то в скором времени организация станет жертвой геополитики. Кроме того, по его мнению, ЮНЕСКО должна адаптироваться к новым глобальным вызовам, за что активно выступает Россия.

Ранее заместитель постоянного представительства России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила о желании устроить «шельмование» страны в организации. Она отметила, что за все 75 лет существования организация никогда не устраивала специальной сессии по какому-либо конфликту.