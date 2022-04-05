Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Киев уличили в переориентировании ЮНЕСКО на обслуживание собственных интересов

Постпред России при ЮНЕСКО заявил, что Киев пытается переориентировать организацию
Александр Кузнецов

Александр Кузнецов. Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Александр Кузнецов уличил власти Украины в том, что они предпринимают попытки добиться от организации смены своего курса и работы в интересах Киева, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«В настоящее время мы становимся свидетелями непрекращающихся попыток Киева и тех, кто ему покровительствует, переориентировать ЮНЕСКО на обслуживание собственных интересов, заблокировать ее уставную, созидательную деятельность и полностью "обнулить" конструктивный вклад в общее дело государств-членов Организации», — заявил дипломат.

Он также добавил, что если не пресечь подобные попытки сегодня, то в скором времени организация станет жертвой геополитики. Кроме того, по его мнению, ЮНЕСКО должна адаптироваться к новым глобальным вызовам, за что активно выступает Россия.

Ранее заместитель постоянного представительства России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила о желании устроить «шельмование» страны в организации. Она отметила, что за все 75 лет существования организация никогда не устраивала специальной сессии по какому-либо конфликту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о планах Киева решить вопрос Донбасса силой
В Минобороны сообщили об удержании тысяч иностранцев в заложниках на Украине
В США ввели санкции против крупнейшего онлайн-магазина наркотиков
Немцев предупредили об острой нехватке газа из-за кризиса на Украине
В Великобритании раздали людям одеяла из-за подорожания газа
Трамп за год увеличил свое состояние на 25 процентов
В Минобороны сообщили о срыве эвакуации населения в Мариуполе
В Канаде поддержали приостановку членства России в СПЧ ООН
Кардиолог дала инструкцию по быстрому избавлению от панической атаки
Киев уличили в переориентировании ЮНЕСКО на обслуживание собственных интересов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.