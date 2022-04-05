Сервисы Netflix и Apple+ отказались от работы с Уиллом Смитом из-за скандала на «Оскаре»

Стриминговые сервисы Netflix и Apple+ останавливают работу с 53-летним актером Уиллом Смитом, отказываясь от планов на съемки байопика об артисте. Об этом сообщает The Sun.

Стриминговые платформы не будут заниматься экранизацией автобиографической ленты про звезду, а выделенные ранее на этот проект средства будут перераспределены и пойдут на разработку оригинальных кино-идей от темнокожих актеров.

По словам источника, причины остановки сотрудничества со Смитом следующие: «Работа с Уиллом несет в себе риски. Теперь они [видеосервисы] будут работать с более подходящими для семейной аудитории актерами, такими как Майк Эппс и Майкл Бакари Джордан».

Ранее, из-за этих событий, кинокомпания Sony заморозила съемки четвертой части фильма «Плохие парни» со Смитом в главной роли, а стрим-сервис Netflix приостановил проект Fast and Loose, криминальную драму с участием Уилла.

В ночь с 27 на 28 марта актер Уилл Смит удостоился награды за лучшую мужскую роль на 94-й церемонии вручения премии «Оскар», однако одним из главных событий вечера стало не награждение артиста, а оскорбления в адрес ведущего торжественного события, Криса Рока, а также удар ему в лицо. Актер не смог не отреагировать на шутку комика в адрес своей жены, касающуюся ее волос (Джада Пинкетт-Смит страдает заболеванием, из-за которого теряет волосы).

После скандала Уилл публично принес извинения Року, который отказался писать заявление в полицию. Смит также покинул Киноакадемию США из-за произошедшего инцидента.