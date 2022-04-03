Netflix приостановил съемки фильма с Уиллом Смитом после инцидента на «Оскаре»

Netflix приостановил съемки фильма с Уиллом Смитом, ударившим ведущего церемонии «Оскар»

Стриминговый сервис Netflix приостановил съемки картины Fast and Loose с Уиллом Смитом после того, как актер ударил ведущего церемонии «Оскар» Криса Рока. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фильм повествует о главаре преступной группировки, который потерял память после нападения. Постепенно он узнает, что вел двойную жизнь и как криминальный авторитет, и как агент ЦРУ.

Издание также сообщает, что режиссер Дэвид Литч отказался от работы над фильмом и приступил к работе над картиной с Райаном Гослингом для компании Universal, производство которой должно начаться в августе.

Пока неизвестно, заменит ли Netflix актера и режиссера фильма или просто заморозит проект.

28 марта актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии «Оскар», комика Криса Рока, пошутившего о прическе его жены Джады Пинкетт-Смит. Известно, что Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы.

После инцидента Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США. Он также публично извинился перед Роком и сказал, что ему стыдно за свои действия. Комик отказался обращаться в полицию.