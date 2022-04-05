Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Эксперты назвали корпоративные программы оздоровления вредными для сотрудников

Мишель Бартон из Гарварда назвала персональные программы оздоровления вредными для психики

Фото: Trust "Tru" Katsande / Unsplash

Группа ученых из Гарварда назвала персональные корпоративные программы оздоровления, которыми пользуются работники крупных компаний, вредными для психики сотрудников. Мишель Бартон и ее коллеги в интервью изданию Harvard Business Review заявили,
что походы в фитнес-центры по льготным абонементам, дополнительные отпуска и приложения для медитации разрывают социальные связи.

Ученые отметили, что благополучие не достигается в одиночку. Психологическое здоровье зависит, в том числе, и от наличия привязанностей, а также принятия другими людьми. Исследования показывают: чувство оторванности от социума представляет такой же риск для здоровья, как курение, чрезмерное употребление алкоголя и отсутствие физической активности.

Материалы по теме:
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта
«Год горя и одиночества» Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
«Год горя и одиночества»Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
25 июля

Усилия по оздоровлению коллектива могут иметь обратный от желаемого эффект, уверены эксперты. Они считают, что вместо индивидуальной заботы о себе нужно заботиться друг о друге. Начать стоит с того, что стресс и выгорание одного работника надо воспринимать как общую проблему. Ученые определили, что коллективное решение проблем одного человека сближает, помогает чувствовать себя нужным, избавляет от социальной напряженности.

Эксперты советуют устраивать на работе паузы, во время которых коллеги могут общаться, обсуждать текущие рабочие моменты и интересоваться жизнью друг друга, то есть укреплять социальные связи.

Мишель Бартон отмечает, что цель такого общения не психоанализ или личная терапия, не «вечеринка жалости» или «нытье». Процесс даже не требует, того чтобы люди были друзьями. Общаясь, сотрудники начинают видеть ситуацию более реалистично, чем могли бы нафантазировать в одиночестве. Взамен человек получает поддержку и сострадание, что избавляет его от чувства стыда и психического давления.

Ранее одиночество назвали одним из главных последствий пандемии для россиян. Люди были вынуждены долгое время проводить в изоляции и отказываться от социальных контактов, что пагубно сказалось на психическом здоровье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина вновь обменялись пленными
Подсчитана вероятная доля темной материи в виде первичных черных дыр
Молдавия получит 695 миллионов евро кредитной поддержки
Биолог предрек появление более заразного штамма коронавируса
Стало известно об увеличении объема производства лекарств в Москве
В ЛНР заявили о риске многочисленных жертв из-за взрыва в Рубежном
Белоруссия начала рассчитываться за газ в российских рублях
Две страны увеличили импорт российской нефти
В Эквадоре 20 человек погибли из-за бунта в тюрьме
Член НАТО отправил на Украину тяжелую бронетехнику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.