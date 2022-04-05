Эксперты назвали корпоративные программы оздоровления вредными для сотрудников

Мишель Бартон из Гарварда назвала персональные программы оздоровления вредными для психики

Группа ученых из Гарварда назвала персональные корпоративные программы оздоровления, которыми пользуются работники крупных компаний, вредными для психики сотрудников. Мишель Бартон и ее коллеги в интервью изданию Harvard Business Review заявили,

что походы в фитнес-центры по льготным абонементам, дополнительные отпуска и приложения для медитации разрывают социальные связи.

Ученые отметили, что благополучие не достигается в одиночку. Психологическое здоровье зависит, в том числе, и от наличия привязанностей, а также принятия другими людьми. Исследования показывают: чувство оторванности от социума представляет такой же риск для здоровья, как курение, чрезмерное употребление алкоголя и отсутствие физической активности.

Усилия по оздоровлению коллектива могут иметь обратный от желаемого эффект, уверены эксперты. Они считают, что вместо индивидуальной заботы о себе нужно заботиться друг о друге. Начать стоит с того, что стресс и выгорание одного работника надо воспринимать как общую проблему. Ученые определили, что коллективное решение проблем одного человека сближает, помогает чувствовать себя нужным, избавляет от социальной напряженности.

Эксперты советуют устраивать на работе паузы, во время которых коллеги могут общаться, обсуждать текущие рабочие моменты и интересоваться жизнью друг друга, то есть укреплять социальные связи.

Мишель Бартон отмечает, что цель такого общения не психоанализ или личная терапия, не «вечеринка жалости» или «нытье». Процесс даже не требует, того чтобы люди были друзьями. Общаясь, сотрудники начинают видеть ситуацию более реалистично, чем могли бы нафантазировать в одиночестве. Взамен человек получает поддержку и сострадание, что избавляет его от чувства стыда и психического давления.

Ранее одиночество назвали одним из главных последствий пандемии для россиян. Люди были вынуждены долгое время проводить в изоляции и отказываться от социальных контактов, что пагубно сказалось на психическом здоровье.