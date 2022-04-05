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Спорт

Жирков сравнил премиальные в «Зените» и ЦСКА

Юрий Жирков рассказал о маленькой зарплате в «Зените» и больших премиальных в ЦСКА

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков сравнил премиальные в «Зените» и ЦСКА. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Жирков рассказал, что самые большие премиальные в карьере он получал в ЦСКА. «Давали за каждую победу. Такого, наверное, нигде не было. Прямо перед следующей игрой деньги выплачивали», — вспомнил 38-летний футболист. По его словам, в «Зените» большие премиальные полагались только за победу над «Спартаком» или другими командами высокого уровня.

Футболист также поделился, какую зарплату ему платили в петербургском клубе. «В "Зените" я получал одну из самых маленьких зарплат в команде, не считая молодых», — заявил он.

В составе «Зенита» Жирков выступал с 2016-го по 2021-й и трижды становился чемпионом России. Вместе с армейцами он выиграл Кубок УЕФА и в общей сложности с 2004 по 2009 год завоевал 11 титулов.

Дарья Коршунова
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