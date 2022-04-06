Названы особенности танков Abrams для Польши

Польша получит американские танки Abrams версии SEP v3

Во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак подпишет соглашение о покупке 250 американских танков Abrams. В публикации Defence24 назвали особенности машин, которые получат польские танкисты.

Издание отмечает, что в Польшу поставят танки модификации System Enhancement Package version 3 (SEP v3), которые эксплуатируют в США. Модернизированная машина получила улучшенную систему управления огнем, которая позволяет использовать снаряды с программируемым взрывателем. Пулемет на башне уступил место дистанционно управляемому боевому модулю CROWS-LP.

Защищенность модернизированного танка усилили комплектом дополнительной защиты Next Evolutionary Armor (NEA), которая повысила массу танка до 67 тонн. Также на M1A2 SEP v3 установили дополнительную защиту от взрывных устройств.

Defence24 пишет, что американские танки заменят не только Т-72М, но и немецкие Leopard 2A5 и 2PL. В рамках соглашения польская сторона также получит бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A2, мостоукладчики, боеприпасы и снаряжение.

В марте в публикации Defence24 отметили, что Польша получит танки с устаревшими боеприпасами KE-W A1, которые не смогут поражать современную бронетехнику.

В июле 2021 года стало известно, что Польша купит американские танки. Мариуш Блащак отметил, что 250 танков позволят укомплектовать четыре батальона.