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Польша получит «Абрамсы» с устаревшими боеприпасами

США одобрили продажу Польше танков M1A2 Abrams с устаревшими боеприпасами KE-W A1

Фото: Armin Weigel / globallookpress.com

Американская сторона одобрила продажу Польше танков M1A2 Abrams. Заказчик получит танки, инженерные машины, тренажеры и боеприпасы. В арсенал «Абрамсов» для Польши войдут устаревшие снаряды, которые разработали 20 лет назад, пишет Defence24.

В США одобрили продажу более 13,9 тысячи кумулятивных боеприпасов M830A1, 6900 программируемых снарядов XM1147, а также неизвестное количество подкалиберных снарядов KE-W A1.

Издание отмечает, что подкалиберный снаряд, который получат польские танки, разработали 20 лет назад. В публикации предположили, что боеприпас не сможет поражать танки с современными средствами защиты уровня российского комплекса «Реликт».

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В настоящее время KE-W A1 остается единственным подкалиберным снарядом для «Абрамсов», который поставляют иностранным заказчикам. Представитель управления по вооружению Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек подчеркнул, что танки Abrams должны сертифицировать с новыми боеприпасами, включая DM63A1. Этот боеприпас входит в арсенал польских Leopard 2PL и Leopard 2A5.

KE-W A1 с вольфрамовым сердечником предназначен для танков с гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров. Боеприпас могут использовать танки M1A1, M1A2 и Leopard 2.

В июле 2021 года стало известно, что Польша намерена купить у США четыре батальона танков Abrams.

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Даниил Иринин
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