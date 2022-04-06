В США назвали имя одного из основателей «Гидры»

Калифорнийский суд назвал россиянина Дмитрия Павлова одним из создателей «Гидры»

Калифорнийский суд выдвинул официальные обвинения против россиянина, который, по мнению американских следователей, является одним из основателей крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра». Документ опубликован и доступен для скачивания на сайте Министерства юстиции США.

В заключении названо имя подозреваемого — это 30-летний гражданин России Дмитрий Олегович Павлов. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью распространения наркотиков и в отмывании денег. По версии следствия, еще в 2015 году Павлов зарегистрировал на свое имя компанию Promservice Ltd., которая администрировала все известные серверы, связанные с «Гидрой», а также стояла у истоков ряда теневых форумов и небольших магазинов, так или иначе аффилированных с руководством даркнет-ресурса.

В Минюсте США полагают, что Павлов предоставлял критическую северную инфраструктуру для нужд «Гидры» вплоть до 5 апреля, пока в Германии не были обнаружены и арестованы серверы площадки. Предполагается, что за эти годы россиянин заработал миллионы долларов только в виде комиссионных за процессы, связанные с продажей наркотиков и отмыванием денег.

Отмечается, что расследование в отношении Павлова совместно проводили Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, ФБР и ряд других официальных структур. Их интерес к «Гидре» был спровоцирован тем, что на ресурсе можно было приобрести поддельные паспорта граждан США. Кроме того, еще в 2020 году один из агентов под прикрытием сумел заказать на «Гидре» пять граммов метамфетамина, которые ему отправили по почте с территории Украины в Сан-Франциско. Помимо этого, силовики успешно протестировали встроенные сервисы наркоресурса, связанные с отмыванием криптовалют.

В документе также приводятся отдельные экономические показатели, связанные с «Гидрой». В частности, указывается, что с января 2016 года по март 2022 года общий оборот площадки составил 5,2 миллиарда долларов.

О закрытии крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков стало известно 5 апреля. Немецкие силовые структуры отчитались об изъятии находящейся в Германии серверной инфраструктуры «Гидры» и конфискации 23 миллионов евро в биткоинах, принадлежавших магазину.