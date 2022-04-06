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В США назвали имя одного из основателей «Гидры»

Калифорнийский суд назвал россиянина Дмитрия Павлова одним из создателей «Гидры»

Фото: Globallookpress.com

Калифорнийский суд выдвинул официальные обвинения против россиянина, который, по мнению американских следователей, является одним из основателей крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра». Документ опубликован и доступен для скачивания на сайте Министерства юстиции США.

В заключении названо имя подозреваемого — это 30-летний гражданин России Дмитрий Олегович Павлов. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью распространения наркотиков и в отмывании денег. По версии следствия, еще в 2015 году Павлов зарегистрировал на свое имя компанию Promservice Ltd., которая администрировала все известные серверы, связанные с «Гидрой», а также стояла у истоков ряда теневых форумов и небольших магазинов, так или иначе аффилированных с руководством даркнет-ресурса.

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В Минюсте США полагают, что Павлов предоставлял критическую северную инфраструктуру для нужд «Гидры» вплоть до 5 апреля, пока в Германии не были обнаружены и арестованы серверы площадки. Предполагается, что за эти годы россиянин заработал миллионы долларов только в виде комиссионных за процессы, связанные с продажей наркотиков и отмыванием денег.

Отмечается, что расследование в отношении Павлова совместно проводили Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, ФБР и ряд других официальных структур. Их интерес к «Гидре» был спровоцирован тем, что на ресурсе можно было приобрести поддельные паспорта граждан США. Кроме того, еще в 2020 году один из агентов под прикрытием сумел заказать на «Гидре» пять граммов метамфетамина, которые ему отправили по почте с территории Украины в Сан-Франциско. Помимо этого, силовики успешно протестировали встроенные сервисы наркоресурса, связанные с отмыванием криптовалют.

В документе также приводятся отдельные экономические показатели, связанные с «Гидрой». В частности, указывается, что с января 2016 года по март 2022 года общий оборот площадки составил 5,2 миллиарда долларов.

О закрытии крупнейшей в мире онлайн-площадки по продаже наркотиков стало известно 5 апреля. Немецкие силовые структуры отчитались об изъятии находящейся в Германии серверной инфраструктуры «Гидры» и конфискации 23 миллионов евро в биткоинах, принадлежавших магазину.

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Вениамин Лыков
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