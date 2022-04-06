В «Единой России» отреагировали на смерть Жириновского

Депутат «Единой России» Хамзаев заявил, что Жириновский страдал ради развития России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был патриотом и страдал за развитие России. Так его кончину прокомментировал депутат «Единой России» Бийсултан Хамзаев, чьи слова приводит News.ru.

«В целом Жириновский был безусловным патриотом России, он страдал и переживал за укрепление и развитие России. Он понимал картину происходящего лучше многих политиков», — рассказал парламентарий.

По мнению Хамзаева, с уходом Жириновского российская политика «частично осиротеет». Он отметил, что энергию и харизму лидера ЛДПР будет очень тяжело заменить.

О смерти лидера ЛДПР стало известно в среду, 6 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».