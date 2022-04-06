Вторая попытка набрать присяжных для суда над Фургалом провалилась

Суду не удалось набрать коллегию присяжных для рассмотрения дела экс-губернатора Фургала

Люберецкий городской суд Московской области не смог со второго раза сформировать коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийствах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На отбор пришли 17 кандидатов. В коллегию нужно набрать как минимум шесть основных и двух запасных присяжных. В целом суд намеревался отобрать 12 присяжных, поэтому явившихся на заседание было недостаточно. Тем не менее судья стал общаться с кандидатами и большинство из них воспользовались различными предлогами, чтобы отказаться от участия в суде над Фургалом. Одной из причин стала низкая оплата труда — 638 рублей «за судодень», когда заседания проводятся с утра до вечера по три раза в неделю на протяжении нескольких месяцев.

Из 17 кандидатов остались семь, им предстоит пройти еще несколько этапов отбора. На слушания 26 апреля суд вызвал дополнительных кандидатов.

20 января Апелляционная коллегия Верховного суда России признала законным направление дела Фургала в суд Люберец. Он обвиняется в убийствах бизнесменов в 2004-2005 годах. Бывший губернатор не признает своей вины.