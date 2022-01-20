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Верховный суд признал законным направление дела Фургала в Люберецкий суд

Апелляция Верховного суда утвердила рассмотрение дела Фургала в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Басманного суда / РИА Новости

Апелляционная коллегия Верховного суда признала законным направление уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в суд подмосковного города Люберцы. Об этом в четверг, 20 января, сообщает «Интерфакс».

Фургал обвиняется в убийствах коммерсантов в 2004-2005 годах. Бывший губернатор не признает своей вины в инкриминируемых ему преступлениях. Он и ряд других обвиняемых возражали против переноса судебного процесса в другой регион, настаивая на необходимости рассмотрения дела именно в Хабаровском крае, поскольку разница во времени и расстояние между регионами создадут сложности свидетелям.

В свою очередь прокуратура настаивала на рассмотрение дела в Подмосковье, опасаясь, что в противном случае слушание будет необъективным, так как обвиняемый обладает обширным кругом связей в ранее возглавляемом им регионе.

По версии следствия, Фургал создал преступную группу, которая с 2004 по 2005 год совершила покушение на убийство Александра Смольского, а также расправилась с бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым.

Владимир Седов
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