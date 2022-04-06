Ближайший соратник Ельцина назвал главные заслуги Жириновского

Ближайший соратник Ельцина Хасбулатов назвал главные заслуги Жириновского в политике

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался в среду, 6 апреля, должен занять важное место в российской истории. Главные заслуги политика в беседе с «Лентой.ру» назвал председатель Верховного Совета России в 1991-1993 годах Руслан Хасбулатов, который также был ближайшим соратником первого президента страны Бориса Ельцина.

«В этом никто не признавался, но его идеи часто бывали приемлемы и получали воплощение. Жириновский был оратором, расшевелил довольно серую Думу, полную однотипных людей, где очень редко просыпался талант. Он умел придать динамизм. Если Дума и завоевала какой-то авторитет, то во многом благодаря именно его деятельности», — уверен Хасбулатов.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что Жириновский привлекал внимание к своей персоне и одновременно к своей партии, которая «покоилась на его личности».

«Своими выступлениями Жириновский будоражил общественное мнение, привлекал к политическому процессу молодежь, заставлял размышлять о тех проблемах, о которых люди, возможно, и не думали. Иные политики носятся с одной идеей. А Жириновский выступал по многим вопросам и внутренней, и внешней политики», — напомнил он.

В пример Хасбулатов привел нередко звучавшую из уст Жириновского критику деятельности Минфина и Центробанка.

«Помню, мы с ним как-то обсуждали этот вопрос. Я высказал мнение: "Да нет у нас Центрального банка, это отделение Федеральной резервной системы США". Он расхохотался и говорит: "Совершенно верно! Я не так четко сформулировал, как вы". Руководство Центрального банка и Минфин все сделали, чтобы подчинить экономическую политику интересам США и не дать возможность вложить деньги. Пожалуйста, 400 миллиардов забрали. А зачем их там держали?! Жириновский очень возмущался по этому поводу. Увы, наша власть никого не слушает», — рассказал бывший глава российского парламента.

«Я очень огорчен, выражаю сочувствие его родным, близким и друзьям. Это большая утрата для всего политического класса. Несомненно, это был необычайно яркий, самобытный, талантливый человек со всеми противоречиями и заблуждениями, иногда с радикальными высказываниями», — сказал он.

О смерти Владимира Жириновского стало известно ранее 6 апреля. О его кончине после тяжелой и продолжительной болезни сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Позднее эту информацию подтвердили в ЛДПР.