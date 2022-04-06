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В Минздраве рассказали о последних днях жизни Жириновского

Минздрав России заявил о борьбе врачей за жизнь лидера ЛДПР Жириновского до последнего

Фото: Shutterstock

Врачи до последнего боролись за жизнь политика Владимира Жириновского. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения, передает РИА Новости.

По сообщению медиков, главе ЛДПР оказывалась вся необходимая помощь, за его жизнь до последнего боролись ведущие специалисты.

При этом издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники отмечает, что состояние Жириновского резко ухудшилось около недели назад. Его близким даже посоветовали поскорее попрощаться с политиком, так как «он мог умереть в любую минуту».

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Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.

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Валерий Розенберг
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