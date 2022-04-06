Россиянам перечислили доступные продукты для правильного питания

Доктор Кирилл Маслиев назвал бюджетные продукты для сбалансированного меню

Кандидат медицинских наук, эксперт в области превентивной медицины Кирилл Маслиев рассказал, из каких бюджетных продуктов можно составить здоровое и недорогое меню. Особое внимание диетолог обратил на то, что продукты с рынка полезнее магазинных, пишет издание «Аргументы и факты».

Доктор Маслиев отметил, что продукты для правильного питания можно купить, располагая любым бюджетом. Для формирования сбалансированного меню в первую очередь нужно отказаться от фаст-фуда и полуфабрикатов, отмечает он. Тем, кто хочет питаться полезно и вкусно, придется приобрести привычку готовить все самостоятельно.

Здоровое питание — это прежде всего баланс белков, жиров и углеводов. Также не обойтись без витаминов и микроэлементов, отмечает Маслиев. Основой сбалансированного и доступного рациона эксперт назвал мясо постных сортов (курица, крольчатина, телятина, индейка) и белую рыбу — диетический источник белка и кислот Омега-3. Также в списке необходимых для здоровья продуктов он перечислил макароны из твердых сортов пшеницы и хлеб из цельнозерновой муки, крупы, каши (рис, гречка, кукуруза, пшено, овсянка), бобовые (фасоль, горох, нут, чечевица), овощи, фрукты, ягоды, молочные продукты и яйца.

Кандидат медицинских наук напоминает, что людям с хроническими заболеваниями следует тщательно составлять меню. Лучше проконсультироваться для этого с лечащим врачом.

Ранее диетолог назвала помогающие сохранить тонус мышц после 50 лет продукты. По мнению Эми Гудсон, одно из главных условий правильного питания — употребление достаточного количества белка. Поэтому высокобелковые продукты стоит съедать не только на обед и ужин, но и на завтрак, и во время перекуса.