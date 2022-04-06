Назван возможный преемник Жириновского во главе ЛДПР

Политолог Калачев назвал Нилова возможным преемником Жириновского во главе ЛДПР

Никто не сможет заменить Владимира Жириновского на посту лидера партии ЛДПР, потому что она создавалась и существовала как партия Жириновского, считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Возможных преемников политика он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Вопрос о преемнике будет решаться не только внутри партии, но и за ее пределами, считает он, так как выбор должен устроить администрацию президента. «С точки зрения интересов партии, мне кажется, что сейчас может быть лучше коллегиальное руководство и сопредседатели», — поделился политолог.

По мнению Калачева, кандидатов на место лидера ЛДПР может быть много. «Начиная от [Михаила] Дегтярева, который сейчас губернатор Хабаровского края, или, скажем, есть [Алексей] Островский — губернатор Смоленской области, есть Ярослав Нилов, который явно имеет неплохие отношения с теми, кто принимает решения, с российской элитой», — сказал политолог. Последняя кандидатура может быть весьма подходящей, предположил эксперт.

Сейчас встанет вопрос о том, сможет ли партия пережить своего лидера, заметил он. По прогнозу Калачева, до следующих выборов в Госдуму, которые должны состояться в 2026 году, ей ничего не грозит. «Благо, выборы в Госдуму у нас прошли совсем недавно, так что фракция будет существовать, но на региональных и федеральных выборах, конечно, тяжело будет», — заключил он.

6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.

