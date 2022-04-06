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Кремль заявил о личном приказе Путина отвести войска от Киева

Песков заявил, что президент Путин лично дал приказ об отводе войск из Киевской области
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Приказ об отводе российских войск из Киевской области отдал лично президент страны Владимир Путин. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает французский телеканал LCI.

Это было необходимо, чтобы создать благоприятные условия для переговоров в качестве жеста доброй воли, отметил пресс-секретарь главы государства.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что российские власти могут принять серьезные решения в ходе переговоров, поэтому президент Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона.

30 марта Вооруженные силы (ВС) РФ начали проводить перегруппировку на двух направлениях на Украине — киевском и черниговском. Она началась после достижения всех целей первого этапа специальной военной операции России на Украине.

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Сергей Истомин
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