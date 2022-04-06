Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль прокомментировал отвод российских войск из Киевской области

Представитель Кремля Песков назвал отвод сил из Киевской области жестом доброй воли

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Отвод российских войск из Киевской области является жестом доброй воли. Он необходим для создания условий для переговоров. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В конце марта Вооруженные силы (ВС) России начали проводить перегруппировку на двух направлениях на Украине — киевском и черниговском. Это плановая перегруппировка войск, которая началась после достижения всех целей первого этапа специальной операции РФ на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал цель перегруппировки войск под Киевом и Черниговом. В первую очередь, отметил он, это делается для завершения операции по полному освобождению Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал условие для окончания спецоперации на Украине
В Кремле заявили о признании Зеленского президентом Украины
Власти Греции вышлют 12 российских дипломатов
Канада ввела санкции против российcких миллиардеров
Умер писатель Александр Бахвалов
Стриптизерша позволила мастеру набить тату на его выбор и пожалела об этом
В МИД России заявили о попытках Европы нанести вред самой себе
Объяснена невозможность выхода России из ООН
Назван лайфхак по очистке до блеска раковины из нержавейки
По всей Германии прошли обыски в квартирах правых экстремистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.