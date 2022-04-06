Психолог объяснил популярность Владимира Жириновского

Психолог Осипов объяснил популярность Жириновского его неординарной подачей

Клинический психолог и преподаватель Московского института психологии Федор Осипов объяснил популярность лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского его харизмой и проницательностью ума. Своим мнением на этот счет специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это, безусловно, была неординарная личность. Владимир Вольфович обладал хорошо развитыми межполушарными связями. У этого человека определенно были необыкновенные черты личности с психологической точки зрения. Он обладал яркой подачей себя и харизмой. Несомненно, с годами это оттачивалось, но он обладал этими качествами изначально. Возможно, временами это вызывало недоумение, но, с другой стороны, это и притягивало к нему, потому что эти проявления были наполнены глубиной», — объяснил Осипов.

Он отметил проницательный ум Жириновского, который также привлекал граждан. У политика была огромная тяга к знаниям, указал психолог. Самое главное, что он умел с ними обращаться, добавил Осипов. «Его высказывания были очень четкими и меткими. Возможно, они были завуалированными некой демонстративностью, но то, что выделяло его среди всех политиков мужчин, это его действительно психологически яркая подача себя и преподношение своей позиции. Именно это позволяло ему возглавлять партию и вести за собой», — сказал преподаватель Московского института психологии.

Осипов назвал Жириновского политиком высокого уровня и, где бы Жириновский ни появлялся и что бы ни делал, это притягивало внимание всех. «Это всегда было событием. Относиться к этому можно было по-разному, но факт его притягательности за счет ума и яркой подачи, говорит сами за себя», — резюмировал специалист.

О смерти Владимира Жириновского сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин 6 апреля. Политический деятель умер на 76-м году жизни после тяжелой болезни. Прощание состоится 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов в Москве, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.