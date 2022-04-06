Кремль прокомментировал сообщения об обстреле пограничников в Курской области

Песков назвал серьезными сообщения об обстреле пограничников РФ в Курской области

Сообщения об обстреле российских пограничников в Курской области на границе с Украиной являются серьезными. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Эти факты нуждаются в проверке, отметил пресс-секретарь главы государства. Вместе с тем он добавил, что располагает детальной информацией по данному вопросу. Песков рекомендовал обратиться за подробностями в Федеральную службу безопасности России.

Утром 6 апреля Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о попытке обстрела погранпункта на границе с Украиной. Глава региона уточнил, что жертв и разрушений с российской стороны удалось избежать.

Ранее в Белгородской области произошел взрыв в небе, на землю упали обломки. Об инциденте, произошедшем в городе Томаровка Белгородской области, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.