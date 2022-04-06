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Курский губернатор сообщил о попытке обстрела погранпункта на границе с Украиной

Курский губернатор Старовойт сообщил о попытке обстрела погранпункта на границе с Украиной

Кадр: страница Романа Старовойта во «ВКонтакте»

Позиции российских пограничников в Сужданском районе Курской области во вторник, 5 апреля, пытались обстрелять из минометов с украинской территории. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.

«Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены», — отметил он.

Старовойт уточнил, что жертв и разрушений с российской стороны удалось избежать.

Суджанский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. Расстояние от Курска до границы на этом участке составляет около 100 километров.

Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие

По его словам, следующая ночь прошла спокойно и без происшествий.

«Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие», — заверил он.

Губернатор отметил, что власти региона в круглосуточном режиме координируют все свои действия с пограничным управлением по Курской области и Минобороны России.

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Ранее в Белгородской области произошел взрыв в небе, на землю упали обломки

Об инциденте, который произошел в находящемся в 30 километрах от границы с Украиной городе Томаровка Белгородской области, сообщил 3 апреля глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.

По его словам, произошел «хлопок, на землю упали обломки». Он добавил, что их увезли оперативные службы, они не представляют опасности. Улица, где это произошло, была оцеплена. Жертв и разрушений в результате взрыва удалось избежать, отметил Медведев. О причинах взрыва не сообщалось.

В самом Белгороде вертолеты ВСУ 1 апреля атаковали нефтебазу

О том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в российском Белгороде стало известно 1 апреля. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте.

В МЧС России уточнили, что огонь охватил резервуары с топливом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, спасатели сделали все возможное, чтобы не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары. Позднее Гладков оценил последствия авиаудара и рассказал, что в результате случившегося никто не пострадал. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде. «Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — сказал он в интервью Fox News.

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Игорь Дмитров
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