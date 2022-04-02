СК возбудил дело после теракта ВСУ в Белгородской области

СК России возбудил дело о теракте после удара вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде

После совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

1 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли нефтебазу в российском Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте. В МЧС России уточняли, что огонь охватил резервуары с топливом. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, спасатели сделали все возможное, чтобы не допустить перехода огня на соседние с горящими резервуары. Позднее Гладков оценил последствия авиаудара и рассказал, что в результате случившегося никто не пострадал.

Президент Украины Зеленский отказался обсуждать авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде. «Есть вещи, которыми я делюсь только с вооруженными силами, когда они говорят со мной», — сказал он в интервью Fox News.

Ранее сообщалось, что СК возбудил очередное дело о военных преступлениях ВСУ в ходе российской спецоперации по защите населения Донбасса. Российские следователи заинтересовались украинцами, которые захватили заложников в роддоме Мариуполя.