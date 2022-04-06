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Организаторы Уимблдона высказались о возможном недопуске российских теннисистов

Организаторы Уимблдона объявят решение по допуску российских теннисистов в середине мая

Фото: Joe Toth / Reuters

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета (AELTC) рассказали о возможном недопуске российских теннисистов на Уимблдон в 2022 году. Комментарий доступен на сайте BBC.

«Мы планируем объявить решение перед крайним сроком подачи заявок в середине мая. Мы приняли к сведению указания правительства Великобритании в отношении присутствия российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на спортивных мероприятиях в стране», — говорится в заявлении AELTC. Организаторы турнира отметили, что продолжают вести переговоры с правительством Великобритании, Ассоциацией лаун-тенниса и международными руководящими органами тенниса.

Ранее стало известно, что организаторы Уимблдона захотели отстранить Даниила Медведева и других российских теннисистов от участия в турнире в 2022 году. «Частные клубы имеют больше свободы в отношении того, кого допускать, а кого нет», — объяснил представитель AELTC. Отмечалось, что организатор турнира может принимать решения без участия Министерства спорта Великобритании.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила, что позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

Дарья Коршунова
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