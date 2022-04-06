Зюганов высказался о скончавшемся Жириновском и рассказал об их общих целях

Зюганов заявил, что целью Жириновского всегда было укрепление российского государства

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что скончавшийся глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда ставил своей целью укрепление российского государства. Выступление Зюганова опубликовано на Telegram-канале SHOT.

Зюганов отметил, что несмотря на большие различия в политических взглядах, он всегда считал Жириновского патриотом, для которого интересы России стояли выше сиюминутных интересов.

«Человек большого темперамента, он был монархистом и не скрывал этого. Я отстаивал и буду отстаивать социалистические идеалы и советскую власть, которая была вершиной нашей цивилизации. Но тем не менее, в трудную минуту у нас всегда была общая цель — укрепление российской государственности», — заявил глава КПРФ.

О смерти Жириновского 6 апреля сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Политик скончался после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Прощание с ним должно пройти в Колонном зале Дома Союзов в Москве, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

В честь скончавшегося политика его коллеги из регионального отделения ЛДПР предложили назвать улицу в Санкт-Петербурге. Речь об улице Маркина в Петроградском районе, где сейчас находится приемная партии.