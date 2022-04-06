Зюганов высказался о скончавшемся Жириновском и рассказал об их общих целях
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что скончавшийся глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда ставил своей целью укрепление российского государства. Выступление Зюганова опубликовано на Telegram-канале SHOT.
Зюганов отметил, что несмотря на большие различия в политических взглядах, он всегда считал Жириновского патриотом, для которого интересы России стояли выше сиюминутных интересов.
«Человек большого темперамента, он был монархистом и не скрывал этого. Я отстаивал и буду отстаивать социалистические идеалы и советскую власть, которая была вершиной нашей цивилизации. Но тем не менее, в трудную минуту у нас всегда была общая цель — укрепление российской государственности», — заявил глава КПРФ.
О смерти Жириновского 6 апреля сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Политик скончался после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Прощание с ним должно пройти в Колонном зале Дома Союзов в Москве, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
В честь скончавшегося политика его коллеги из регионального отделения ЛДПР предложили назвать улицу в Санкт-Петербурге. Речь об улице Маркина в Петроградском районе, где сейчас находится приемная партии.