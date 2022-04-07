Россиянам рассказали о способе вернуть деньги с Asos и Airbnb

Союз потребителей России предложил способ вернуть россиянам средства с Asos и Airbnb

Союз потребителей России рассказал о способе вернуть гражданам деньги с британского магазина Asos и американского сервиса сдачи жилья в аренду Airbnb, передает газета «Известия».

Так, Asos может вернуть средства россиянам, которые оплатили товары, но не получили их, межбанковским переводом по реквизитам. Отмечается, что организация получила жалобы от более чем 100 потребителей, сделавших более 200 заказов на почти 1,4 миллиона рублей. Как указал сопредседатель союза Алексей Коитов, магазин располагает всей необходимой информацией для возврата денег. Аналогичную схему возврата средств союз намерен предложить и Airbnb.

Как пояснил юрист Вадим Ткаченко, подобный перевод технически возможен через счета в банках стран, где не запрещены расчеты с Россией, либо через страны ЕАЭС, где сервисы еще представлены. Кроме того, банк, на расчетный счет которого возвращаются деньги россиян, не должен находиться под санкциями ЕС или США, добавил юрист Александр Шарапов.

Ранее адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов предупредил, что россияне начнут массово подавать коллективные иски из-за ухода западных компаний из страны. По его мнению, российские суды, вероятно, будут на стороне потребителей из-за особенностей законодательства.