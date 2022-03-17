Ушедшим из России сервисам предрекли массовые коллективные иски

Адвокат Айрапетов считает, что у потребителей есть шанс выиграть иски у западных компаний

Россияне начнут массово подавать коллективные иски из-за ухода западных компаний из страны, считает адвокат, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что российские суды, вероятно, будут на стороне потребителей из-за особенностей законодательства.

После того как многие иностранные компании приостановили свою деятельность в России, пользователи сервисов не получили уже оплаченные услуги. Чтобы вернуть деньги и получить компенсацию, россияне стали подавать иски, например, против стримингового сервиса Netflix. По словам юриста, взыскать убытки с ушедших фирм вполне реально, поскольку обстоятельства для отказа от выполнения обязательств нельзя оценить как непреодолимые.

«Пользовательские соглашения компании Netflix и других ресурсов, которые предоставляют подобные услуги, предусматривают определенную ответственность и обязательства сторон. У меня, как у потребителя, есть обязательства оплатить услуги в определенное время, а у компании — предоставить мне доступ к электронным ресурсам. И в данном случае произошло нарушение этого права. События, которые предшествовали тому, чтобы Netflix приняла такое решение, не являются каким-то форс-мажором, это обычная политическая ситуация, которая рано или поздно должна была разрешиться», — объяснил он.

Такие иски будут не только с компанией Netflix, но и со множеством других компаний, которые ушли с российского рынка. То же самое касается автодилеров, услуг общественного питания и всех компаний, которые решили прекратить деятельность в России. Если у них есть обязательства, они должны быть исполнены или компенсированы согласно закона Артур Айрапетов Адвокат

Коллективные иски начали подавать в России в конце 2019 года, за это время практика, в том числе судебная, успела хорошо сформироваться. В России закон о защите прав потребителей составлен таким образом, что больше защищает права слабой стороны, то есть потребителя, утверждает Артур Айрапетов.

«Потребители Netflix могут рассчитывать на полную компенсацию потраченных денег, выплату 50 процентов штрафа от суммы потраченных денег. Также они вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда, поскольку нравственные страдания здесь лежат на поверхности, плюс на компенсацию затрат на адвоката. Если потребитель понес убытки из-за того, что компания Netflix отказалась от демонстрации программ, они будут компенсированы. Например, это могут быть кафе, где показывают фильмы. Потребителей должен ждать успех» — рассказал адвокат.

После приостановки деятельности Netflix в России адвокатское бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» начало готовить коллективный иск от российских пользователей. В пресс-службе юридической организации сообщили, что отказ сервиса от предоставления услуг нарушает договор с российскими пользователями.

Netflix, как и многие другие западные компании, приостановил работу в России из-за проведения спецоперации на Украине.

