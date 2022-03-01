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Netflix отказался транслировать российские федеральные телеканалы

Netflix решил не транслировать 20 российских федеральных телеканалов вопреки закону

Фото: Globallookpress.com

Популярный американский стриминговый сервис Netflix отказался транслировать 20 российских бесплатных федеральных телеканалов вопреки требованию законодательства России, которое вступило в силу в марте. Об этом сообщило Variety.

«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти телеканалы (20 российских федеральных телеканалов — прим. «Ленты.ру») в наш сервис», — сообщил изданию представитель Netflix. Другие подробности решения не приводятся. Вместе с тем Variety уточняет, что платформа по-прежнему предоставляет услуги российским пользователям.

О том, что Netflix будет обязан показывать 20 федеральных российских телеканалов, стало известно в декабре 2021 года. Уточнялось, что из-за внесения Роскомнадзором в реестр аудиовизуальных сервисов платформа с марта 2022 года должна будет выполнить требования статьи 10.5 закона «Об информации», в которую входит в том числе распространение 20 телеканалов первого и второго мультиплекса.

Роскомнадзор включилNetflix в реестр аудиовизуальных сервисов в декабре 2021 года. Соответствующий перечень был создан в 2020 году для мониторинга запрещенного в России контента в онлайн-кинотеатрах, работающих на территории РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил в обращении к гражданам, что принял решение о проведении операции по защите Донбасса. Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Маргарита Щигарева
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