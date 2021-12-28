Netflix внесли в реестр аудиовизуальных сервисов

Роскомнадзор внес американскую стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, сообщили «Известиям» в ведомстве во вторник, 28 декабря.

Отмечается, что компания «Развлекательный онлайн-сервис», которая выступает оператором Netflix в России, выполнила требования российского законодательства, необходимые для включения стриминга в реестр. «Роскомнадзор внес интернет-сервис в реестр АВС», — добавили в ведомстве.

В апреле этого года оператор видеосервиса Netflix в России впервые раскрыл финансовые показатели. В частности, выручка за 2,5 месяца прошлого года превысила 462 миллиона рублей, а чистая прибыль — 24 миллиона. Аудитория сервиса в стране составляла на тот момент от 180 тысяч до полумиллиона платных подписчиков. До этого доходы Netflix в России не раскрывались.

Роскомнадзором создал реестр аудиовизуальных сервисов в конце 2020 года для мониторинга запрещенного в России контента в онлайн-кинотеатрах, работающих на территории РФ. В него вносятся ресурсы, ежедневная аудитория которых составляет более 100 тысяч пользователей. На данный момент в реестр входят более 20 платформ, включая More.tv, KION, «Кинопоиск» и другие. Netflix стал первой зарубежной платформой, вошедшей в список.

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. В России сервис запустился в 2016 году.

